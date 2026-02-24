x
24 февраля 2026
|
последняя новость: 07:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 февраля 2026
|
24 февраля 2026
|
последняя новость: 07:14
24 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

NVIDIA покупает еще один израильский стартап

Экзит
ИИ
время публикации: 24 февраля 2026 г., 06:58 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 07:01
NVIDIA покупает еще один израильский стартап
AP Photo/Eric Risberg

Американский производитель чипов для ИИ-технологий NVIDIA приобрел израильскую стартап-компанию Illumex, разработавшую технологию по созданию общего слоя для корпоративных баз данных, что облегчает использование генеративного ИИ в корпорациях.

Компания, созданная в 2021 году, прошла бизнес-акселератор Intel Ignite и за время своего существования привлекла 13 миллионов долларов. Стоимость покупки оценивается в 60 миллионов долларов.

Это пятая покупка NVIDIA в Израиле. Ранее технологический гигант приобрел Mellanox в 2019 году за 6,9 млрд долларов, Excelero Storage в 2022 году за 35 млн долларов, Run:AI в апреле 2024 года за 700-800 млн долларов и Deci AI в мае 2024 года за 300 млн долларов.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 30 декабря 2025

NVIDIA хочет купить стартап Амнона Шаашуа за 3 миллиарда долларов
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 16 сентября 2025

Китай объявил, что NVIDIA, купив израильский Mellanox, нарушила антимонопольные законы
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 25 апреля 2024

NVIDIA покупает второй израильский стартап за сутки