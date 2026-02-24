NVIDIA покупает еще один израильский стартап

Американский производитель чипов для ИИ-технологий NVIDIA приобрел израильскую стартап-компанию Illumex, разработавшую технологию по созданию общего слоя для корпоративных баз данных, что облегчает использование генеративного ИИ в корпорациях.

Компания, созданная в 2021 году, прошла бизнес-акселератор Intel Ignite и за время своего существования привлекла 13 миллионов долларов. Стоимость покупки оценивается в 60 миллионов долларов.

Это пятая покупка NVIDIA в Израиле. Ранее технологический гигант приобрел Mellanox в 2019 году за 6,9 млрд долларов, Excelero Storage в 2022 году за 35 млн долларов, Run:AI в апреле 2024 года за 700-800 млн долларов и Deci AI в мае 2024 года за 300 млн долларов.