В Сербии задержаны подозреваемые в подготовке покушения на президента Вучича

Сотрудники полиции Сербии задержали двух мужчин по подозрению в подготовке покушения на президента республики Александра Вучича и членов его семьи, заявила пресс-служба сербского МВД.

По версии следствия, с декабря 2025 по февраль 2026 года задержанные (1975 и 1983 годов рождения) готовили план по убийству президента, а также членов его семьи. Они были задержаны в ходе спецоперации, проведенной совместно с сотрудниками Агентства безопасности и информации (контрразведка), в городе Кралево, передает "Интерфакс".

"Подозреваемые будут задержаны на срок до 48 часов и, после подачи заявления о возбуждении уголовного дела, доставлены в Высшую прокуратуру в Кралево" – отмечается в сообщении МВД Сербии.