Трамп назвал "фейком" публикации о предостережении генерала Дэна Кейна от удара по Ирану

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social прокомментировал публикации, в которых говорится, что председатель Объединенного комитета начальников штабов предостерег его от удара по Ирану.

"Генерал Кейн, как и все мы, не хотел бы войны, но если будет принято решение о начале военных действий против Ирана, то, по его мнению, войну будет легко выиграть", – пишет Трамп.

Президент отмечает, что генерал Дэн Кейн хорошо знает Иран, поскольку отвечал за проведение операции "Полуночный молот" в июне 2025 года, когда были нанесены удары по нескольким ядерным объектам в этой стране.

По словам Трампа, председатель Объединенного комитета начальников штабов "знает как побеждать", и, если ему прикажут, то возглавит кампанию.