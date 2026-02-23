x
23 февраля 2026
23 февраля 2026
Мир

Трамп назвал "фейком" публикации о предостережении генерала Дэна Кейна от удара по Ирану

США
Иран
Дональд Трамп
время публикации: 23 февраля 2026 г., 23:28 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 23:28
Генерал Дэн Кейн и Дональд Трамп
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social прокомментировал публикации, в которых говорится, что председатель Объединенного комитета начальников штабов предостерег его от удара по Ирану.

"Генерал Кейн, как и все мы, не хотел бы войны, но если будет принято решение о начале военных действий против Ирана, то, по его мнению, войну будет легко выиграть", – пишет Трамп.

Президент отмечает, что генерал Дэн Кейн хорошо знает Иран, поскольку отвечал за проведение операции "Полуночный молот" в июне 2025 года, когда были нанесены удары по нескольким ядерным объектам в этой стране.

По словам Трампа, председатель Объединенного комитета начальников штабов "знает как побеждать", и, если ему прикажут, то возглавит кампанию.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
