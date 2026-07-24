Баарав-Миара призвала отменить закон, замораживающий аресты харедим-уклонистов

В пятницу, 24 июля, юрсоветница правительства Гали Баарав-Миара призвала БАГАЦ отменить закон, замораживающий аресты ультраортодоксов, уклоняющихся от призыва.

Баарав-Миара назвала этот закон "очевидным случаем вредоносного законодательства, не соответствующего правовым стандартам".

Суд уже временно заморозил применение этого закона, и Баарав-Миара призывает суд заблокировать его полностью.

Юрсоветница заявила, что попытки правительства освободить ультраортодоксов от военной службы приводят к тому, что бремя, возложенное на тех, кто служит, стало невыносимым.