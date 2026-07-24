Руководство мошава Эйн-Яаков отстранено в связи с подозрениями в коррупции

Регистратор кооперативов в министерстве экономики распорядилась отстранить членов управляющего комитета мошава Эйн-Яаков в Галилее и назначить на их место внешних специалистов.

Решение было принято на фоне расследования подозрений в коррупции и спекуляции земельными наделами мошава.

В общей сложности в мошаве имеется 82 надел у 159 членов товарищества.

Согласно подозрениям, на протяжении многих лет члены комитета распоряжались государственными землями по собственному усмотрению, определяли, кто получит участки; придерживали большую часть земель для приближенных; спекулировали участками, получая по несколько сотен тысяч шекелей за отдельный участок; нанимали услуги специалистов и обязывали покупателей участков оплачивать эти услуги; а сумма, которую взимали за благоустройство, была вдвое больше разрешенной, и в общей сложности с превышением было собрано около 12 миллионов шекелей.

Регистратор также установил, что за прошедшие годы были выявлены и другие нарушения правления, в том числе в туристической зоне мошава.

Ранее уже было принято решение о замораживании всех процедур, связанных с распределением участков для расширения мошава.

В решении об отстранении членов комитета регистратор написала, что речь идет не о точечных недостатках, а о постоянной практике товарищества, которое годами действовало по порочным критериям и в нарушение правил надлежащего управления.

Регистратор решила отменить все внутренние решения правления, касающиеся участков расширения, и передать все материалы в Земельное управление и министерство строительства для повторного рассмотрения.