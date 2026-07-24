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Израиль

В Ашкелоне второй день ищут пропавшего четырехлетнего Юваля Когана

Полиция
Розыск
Ашкелон
время публикации: 24 июля 2026 г., 08:54 | последнее обновление: 24 июля 2026 г., 08:56
В Ашкелоне второй день ищут пропавшего четырехлетнего Юваля Когана
Пресс-служба полиции Израиля
В Ашкелоне второй день ищут пропавшего четырехлетнего Юваля Когана
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля продолжает масштабные поиски четырехлетнего Юваля Когана, которого в последний раз видели в районе пляжа Хофит в Ашкелоне. По состоянию на утро второго дня поисков ребенок не найден.

В операции участвуют полицейские, спасательные подразделения, морская полиция, авиация, водолазы, добровольцы и экстренные службы. Поиски ведутся на море, с воздуха и на суше, обследуется береговая линия и прилегающая территория.

Полиция просит граждан сохранять бдительность и передавать любую информацию, которая может помочь найти ребенка, по телефону 100.

Израиль
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