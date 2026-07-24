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Ближний Восток

Иран казнил шестерых обвиняемых в связях с запрещенной оппозиционной организацией

Судебные решения
Иран
время публикации: 24 июля 2026 г., 09:09 | последнее обновление: 24 июля 2026 г., 09:12
Иран казнил шестерых обвиняемых в связях с запрещенной оппозиционной организацией
Wikipedia.org. Фото: Pretzelpaws at English Wikipedia

В Иране повешены шесть человек, приговоренных к смерти по обвинению в принадлежности к запрещенной организации "Народные моджахеды Ирана", сообщает AFP. Среди казненных – 34-летний преподаватель физики Вахид Баниамериан. Его родственники утверждают, что семья и адвокат не были заранее уведомлены о приведении приговора в исполнение.

Правозащитники отмечают резкое увеличение числа казней на фоне войны с США и Израилем. По данным организации Iran Human Rights, с начала войны 24 человека были казнены за участие в январских протестах, еще 13 – за предполагаемые связи с "народными моджахедами" и другими запрещенными группами, десять – по обвинению в шпионаже.

Всего с начала 2026 года в Иране казнены более 400 человек, большинство – по делам о наркотиках и убийствах. Около ста политических заключенных уже приговорены к смерти, причем более 70 из них содержатся в одной тюрьме Дастгерд в Исфахане.

Заключенные тюрьмы Гезель-Хесар в Карадже с 13 июля проводят сидячую забастовку против казней осужденных по делам о наркотиках.

Ближний Восток
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