Иран казнил шестерых обвиняемых в связях с запрещенной оппозиционной организацией

В Иране повешены шесть человек, приговоренных к смерти по обвинению в принадлежности к запрещенной организации "Народные моджахеды Ирана", сообщает AFP. Среди казненных – 34-летний преподаватель физики Вахид Баниамериан. Его родственники утверждают, что семья и адвокат не были заранее уведомлены о приведении приговора в исполнение.

Правозащитники отмечают резкое увеличение числа казней на фоне войны с США и Израилем. По данным организации Iran Human Rights, с начала войны 24 человека были казнены за участие в январских протестах, еще 13 – за предполагаемые связи с "народными моджахедами" и другими запрещенными группами, десять – по обвинению в шпионаже.

Всего с начала 2026 года в Иране казнены более 400 человек, большинство – по делам о наркотиках и убийствах. Около ста политических заключенных уже приговорены к смерти, причем более 70 из них содержатся в одной тюрьме Дастгерд в Исфахане.

Заключенные тюрьмы Гезель-Хесар в Карадже с 13 июля проводят сидячую забастовку против казней осужденных по делам о наркотиках.