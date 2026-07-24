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Израиль

Умерла Заава Шауль, мать погибшего военнослужащего Орона Шауля

время публикации: 24 июля 2026 г., 09:15 | последнее обновление: 24 июля 2026 г., 09:15
Умерла Заава Шауль, мать погибшего военнослужащего Орона Шауля
Hadas Parush/Flash90

В возрасте 71 года умерла Заава Шауль, мать военнослужащего бригады "Голани" Орона Шауля. Она жила в поселке Пория-Илит возле Тверии и в последние годы боролась с онкологическим заболеванием.

Орон Шауль погиб 20 июля 2014 года в Шуджаийе, на востоке города Газа, во время операции "Нерушимая скала". Его тело было захвачено боевиками ХАМАСа. Более десяти лет Заава Шауль вела общественную борьбу за возвращение останков сына в Израиль.

В январе 2025 года ЦАХАЛ и ШАБАК обнаружили и вывезли останки Орона Шауля из сектора Газы. Он был похоронен на кладбище в Пория-Илит рядом со своим отцом Герцлем Шаулем, умершим от рака в 2016 году.

После возвращения тела сына Заава Шауль говорила, что не верила, что доживет до этого дня.

Израиль
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