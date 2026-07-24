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Израиль

Опрос "Mаарива": Айзенкот обходит "Ликуд" на три мандата

Опрос
Выборы 2026
время публикации: 24 июля 2026 г., 08:39 | последнее обновление: 24 июля 2026 г., 08:41
Опрос "Mаарива": Айзенкот обходит "Ликуд" на три мандата
Chaim Goldberg/Flash90

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, крупнейшей фракцией Кнессета стала бы партия "Яшар" во главе с Габи Айзенкотом.

Партия "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу впервые за долгое время опускается до 20 мандатов, и занимает второе место.

Блок "Беяхад" Нафтали Беннета и Яира Лапида набирает 17 мандатов.

У "Демократим" во главе с Яиром Голаном в первом опросе после праймериз – 11 мандатов.

У "Яадут а-Тора", ШАС и "Оцма Йегудит" – по 8 мандатов, у ХАДАШ-ТААЛ, РААМ и "Ционут Датит" – по 5 мандатов.

Партии Бени Ганца и Хили Трупера не преодолевают электоральный барьер.

Израиль
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