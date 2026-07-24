Мэр Лондона: "Нетаниягу не ждут в британской столице"

Мэр Лондона Садик Хан заявил в интервью Channel 4 News, что будет добиваться исполнения ордера Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, если тот приедет в британскую столицу. Хан намерен обратиться по этому поводу к новому премьер-министру Великобритании Энди Бернему.

"Лица, обвиняемые в геноциде, должны предстать перед судом", – сказал Хан. Он добавил, что "людям, совершающим геноцид, не рады в Лондоне".

Отметим, что выданный в ноябре 2024 года ордер МУС в отношении Биньямина Нетаниягу не содержит обвинения в геноциде. МУС подозревает Нетаниягу в преступлениях против человечности и военных преступлениях, включая использование голода как метода ведения войны. Израиль отвергает обвинения и не признает юрисдикцию суда.

Великобритания является участницей Римского статута и признает юрисдикцию МУС. Однако решение об аресте иностранного лидера принимают британские правоохранительные и судебные органы, а не мэр Лондона.