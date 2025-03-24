Ицхак Гольдкнопф уволился с поста министра, но остается министром строительства

Ицхак Гольдкнопф ("Ядут а-Тора"), оказавшийся днем ранее в центре общественного скандала в связи с видео со свадьбы его родственника, подал прошение об отставке с поста министра. Радиостанция "Кан Бет" передает, что в секретариат правительства подано заявление об увольнении.

Ицхак Гольдкнопф увольняется с поста министра в министерстве главы правительства, но при этом остается на посту министра строительства.

Днем ранее социальные сети и онлайн-СМИ обошло видео, на котором министр Гольдкнопф запечатлен в кругу пляшущих и поющих ультраортодоксальных молодых мужчин: "Умрем, но не призовемся".

Осудили Гольдкнопфа не только представители оппозиции Яир Лапид, Авигдор Либерман, Бени Ганц, но и члены коалиции. Министр финансов Бецалель Смотрич потребовал, чтобы Нетаниягу вызвал Гольдкнопфа для разбирательства и положил конец "его позорному поведению".

Гольдкнопф утверждает, что он в этой ситуации стал жертвой подстрекательства. В соцсети Х министр написал, что был на свадьбе родственника, когда во время танцев внезапно сменили музыку и зазвучала песня, "которая мне, мягко говоря, не понравилась". Министр утверждает, что он не покинул свадьбу только потому, что не хотел оскорбить жениха и его семью. "К сожалению, некоторые воспользовались этим для подстрекательства против меня, будто я согласен с содержанием песни. Так вот: я ее осуждаю", – написал министр.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу похвалил министра за то, что он осудил песню. "Министр Гольдкнопф сделал хорошо, что отмежевался от песни, звучавшей на мероприятии, на котором он присутствовал, и даже выразил сожаление. Нет места песням против службы в ЦАХАЛе. Сейчас самое время объединиться против наших врагов", – написал Нетаниягу.