Подозрение на экологическую катастрофу в ручье Александр
время публикации: 24 марта 2026 г., 21:22 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 21:22
Десятки кефалей, погибших в последние дни, были выброшены на берег из ручья Александр, вызвав подозрение на экологическую катастрофу в бассейне ручья.
По предварительным оценкам, прошедшие в выходные дожди привели к смыву в русло ручья загрязняющих веществ, приведших к массовой гибели рыбы.
Управление охраны природы и национальных парков занимается выяснением причин гибели рыбы. Вместе с тем, отмечается что погибла только рыба, тогда как черепахи и ракообразные в ручье уцелели.