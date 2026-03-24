Подозрение на экологическую катастрофу в ручье Александр

Десятки кефалей, погибших в последние дни, были выброшены на берег из ручья Александр, вызвав подозрение на экологическую катастрофу в бассейне ручья.

По предварительным оценкам, прошедшие в выходные дожди привели к смыву в русло ручья загрязняющих веществ, приведших к массовой гибели рыбы.

Управление охраны природы и национальных парков занимается выяснением причин гибели рыбы. Вместе с тем, отмечается что погибла только рыба, тогда как черепахи и ракообразные в ручье уцелели.