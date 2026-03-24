Раненые в результате обстрела из Ирана в Бней-Браке

В Бней-Браке зафиксировано падение обломков ракеты в нескольких местах. Один из боеприпасов ракеты попал в верхний этаж четырехэтажного здания, разрушив квартиру, жильцы которой находились в защищенной комнате, и они не пострадали.

Бригады "скорой помощи" передали из Бней-Брака, что они оказывают медицинскую помощь девяти раненым, в том числе 23-летнему мужчине, который получил ранение средней тяжести, и шестерым людям, получившим легкие ранения. Среди раненых легко шестеро детей.

Парамедик Менахем Хай Зингер сообщил, что в одном из домов 80-летняя женщина находилась в квартире во время сирены. Она получила легкие ранения. Вместе с ней была 35-летняя женщина, и она не пострадала.

В Петах-Тикве ракетой повреждено здание. Жильцы квартиры, в которую попал обломок, не пострадали, так как находились в бомбоубежище.

Парамедик Шар Бахар, оказывавший медицинскую помощь пострадавшему в состоянии средней тяжести, рассказал: "Когда я приехал с другими бригадами МАДА, мы начали осматривать поврежденные здания. На улице к нам подошел 23-летний мужчина. По его словам, он находился дома во время сирены и не успел добраться до убежища и был ранен осколком. Мы его погрузили в "скорую", начав по дороге в больницу оказывать ему первую помощь".