"Горная бригада" ЦАХАЛа действует в районе Ар-Дов на юге Ливана

Силы "Горной бригады" ("А-Арим", или 810-й бригады) под командованием 210-й дивизии действуют на ливанской стороне горы Дов на юге Ливана с целью укрепления линии обороны Израиля.

В ходе одного из рейдов бойцы обнаружили шахту, использовавшуюся террористической организацией "Хизбалла", а в ходе другой операции уничтожили комплекс с вооружением организации.