Кнессет утвердил расширение полномочий раввинатских судов

В ночь на вторник, 24 марта, Кнессет утвердил во втором и третьем чтениях законопроект депутатов Моше Гафни, Яакова Ашера и Инона Азулая о юрисдикции религиозных судов. 65 депутатов поддержали инициативу, 41 высказался против, сообщает "Мако".

Данный шаг, предпринятый в период беспрецедентной напряженности в сфере безопасности и в разгар войны с Ираном, дает раввинатским судам полномочия рассматривать гражданские споры в качестве арбитров при условии согласия сторон.

Несмотря на то, что подписание соглашения об арбитраже должно быть добровольным, существуют опасения, что уязвимые группы населения будут вынуждены идти этим путем под давлением. В связи с этим критики указывают на возможный ущерб правам человека, правам женщин и основным законам, поскольку раввинатские суды руководствуются законами Торы, а не гражданской судебной системой.

В движении "Свободный Израиль" резко отреагировали на закон о расширении полномочий религиозных судов в сфере гражданского арбитража: "В то время как израильское общество борется за свою жизнь, правительство использует войну, чтобы подорвать верховенство закона. Закон о расширении полномочий религиозных судов в сфере гражданского арбитража – это не "техническая поправка", а создание параллельной, неподконтрольной судебной системы, основанной на религиозном праве вместо законов государства".