Трое жителей Иудеи и Самарии обвиняются в избиении еврейского подростка в Хауаре

Трем жителям Иудеи и Самарии предъявлены обвинения в избиении еврейского подростка в деревне Хауара.

По данным полиции, нападение, совершенное 25 января, было попыткой линча и едва не привело к смерти подростка. В заявлении полиции говорится, что подросток «подвергся жестокому нападению со стороны нескольких местных жителей. В результате нападения он потерял сознание, и подозреваемые предположили, что он мертв».

Сотрудники пограничной полиции арестовали шестерых подозреваемых, но обвинения пока предъявлены только троим из задержанных. Расследование, проведенное совместно службой общей безопасности (ШАБАК) и полицией, было завершено в конце прошлой недели.