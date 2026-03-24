x
24 марта 2026
|
последняя новость: 11:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Трое жителей Иудеи и Самарии обвиняются в избиении еврейского подростка в Хауаре

Иудея и Самария
Полиция
время публикации: 24 марта 2026 г., 11:33 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 11:33
AP Photo/Mahmoud Illean

Трем жителям Иудеи и Самарии предъявлены обвинения в избиении еврейского подростка в деревне Хауара.

По данным полиции, нападение, совершенное 25 января, было попыткой линча и едва не привело к смерти подростка. В заявлении полиции говорится, что подросток «подвергся жестокому нападению со стороны нескольких местных жителей. В результате нападения он потерял сознание, и подозреваемые предположили, что он мертв».

Сотрудники пограничной полиции арестовали шестерых подозреваемых, но обвинения пока предъявлены только троим из задержанных. Расследование, проведенное совместно службой общей безопасности (ШАБАК) и полицией, было завершено в конце прошлой недели.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook