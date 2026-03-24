В региональном округе Эшколь 25 марта пройдут учения ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в среду, 25 марта, на территории регионального округа Эшколь пройдут военные учения.

В ходе учений будет наблюдаться интенсивное движение военной техники, могут быть слышны взрывы.

В сообщении подчеркивается, что силы ЦАХАЛа не планируют заходить в населенные пункты за исключением тех, с которыми это было согласовано заранее.

Также в сообщении подчеркивается, что учения являются плановыми, и их проведение не связано с изменениями в оперативной обстановке.