В региональном округе Эшколь 25 марта пройдут учения ЦАХАЛа
время публикации: 24 марта 2026 г., 19:14 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 19:14
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в среду, 25 марта, на территории регионального округа Эшколь пройдут военные учения.
В ходе учений будет наблюдаться интенсивное движение военной техники, могут быть слышны взрывы.
В сообщении подчеркивается, что силы ЦАХАЛа не планируют заходить в населенные пункты за исключением тех, с которыми это было согласовано заранее.
Также в сообщении подчеркивается, что учения являются плановыми, и их проведение не связано с изменениями в оперативной обстановке.