ЦАХАЛ: в Иране ликвидирован ракетный расчет, ответственный за обстрел Арада
время публикации: 24 марта 2026 г., 20:25 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 20:25
Пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Эфи Дефрин прокомментировал интенсивные обстрелы израильской территории. Он напомнил, что невозможно обеспечить герметичную защиту от ракетных обстрелов и поэтому следует строго соблюдать рекомендации Службы тыла.
Эфи Дефрин также сообщил, что ЦАХАЛ ликвидировал в Иране ракетный расчет, ответственный за обстрел Арада, в результате которого были ранены десятки израильтян.
Ссылки по теме