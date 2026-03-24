Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: в Иране ликвидирован ракетный расчет, ответственный за обстрел Арада

Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
Война с Ираном
время публикации: 24 марта 2026 г., 20:25 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 20:25
Пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Эфи Дефрин
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Эфи Дефрин прокомментировал интенсивные обстрелы израильской территории. Он напомнил, что невозможно обеспечить герметичную защиту от ракетных обстрелов и поэтому следует строго соблюдать рекомендации Службы тыла.

Эфи Дефрин также сообщил, что ЦАХАЛ ликвидировал в Иране ракетный расчет, ответственный за обстрел Арада, в результате которого были ранены десятки израильтян.

