Констатирована смерть мужчины, которого унесло течением реки Иордан

Трагически завершилась спасательная операция на реке Иордан: мужчина, которого унесло сильным течением, был обнаружен мертвым.

В операции, продолжавшейся несколько часов, были задействованы четыре спасательные бригады станции "Галиль-Голан" и спецподразделения северного округа. Они провели масштабное прочесывание берегов и русла реки. Когда мужчину извлекли из воды, он уже был мертв.

По информации Ynet, мужчина пытался спасти своего 10-летнего сына, которого подхватило сильным течением. Его тело было обнаружено в сотнях метров от места, где он зашел в воду. Мальчика спасли его старшие братья.

Про погибшего известно, что он проходил резервистскую службу, и во время отпуска поехал на природу с детьми.