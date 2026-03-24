24 марта 2026
Израиль

Профессор Ривкинд стал лауреатом Премии Израиля

Правительство
Медицина
время публикации: 24 марта 2026 г., 16:54 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 17:38
Профессор Ривкинд c Хатам Хусейн
Yonatan Sindel/Flash90

Министр просвещения Йоав Киш объявил о присуждении профессору медицины Аврааму Ривкинду государственной премии "За дело жизни".

Профессор Ривкинд, один из ведущих израильских хирургов, на протяжении многих лет возглавлял отделение травмы в больницы "Адасса Эйн-Керем".

В решении комиссии говорится, что профессор Ривкинд совершил прорыв в лечении травм. "Вершиной деятельность Ривкинда было лечение получивших ранения в результате терактов, а также военнослужащих. "Профессор Ривкинд является первопроходцем в разработке новых средств и систем, позволяющих спасать жизни людей и стал неотъемлемой частью фона Израиля

