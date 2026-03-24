ВВС ЦАХАЛа атаковали заправочные станции компании "Аль-Амана" в Ливане

За последние сутки силы ЦАХАЛа осуществили серию ударов по заправочным станциям компании "Аль-Амана" в Ливане. Компания "Аль-Амана" находится под полным контролем террористической организации "Хизбалла" и служит важной экономической базой для обеспечения ее террористической деятельности.

В ходе атак в разных районах Ливана были уничтожены заправочные станции, которые использовались "Хизбаллой" для заправки грузовиков, перевозящих вооружение и боевиков.

Доходы от этих станций приносят "Хизбалле" миллионы долларов, идущих на финансирование террора. Это очередной пример того, как террористы используют гражданскую инфраструктуру Ливана и ее жителей в собственных целях.

Удары по сети АЗС наносят существенный урон логистике "Хизбаллы", ограничивая возможности боевиков по планированию и осуществлению атак.