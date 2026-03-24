В южном Ливане уничтожены восемь террористов, в том числе снайпер из спецподразделения "Радуан"

Силы бригады "Голани" под командованием 36-й дивизии продолжают точечные наземные операции по расширению зоны безопасности в южном Ливане.

На прошлой неделе в ходе наземных рейдов и при поддержке ВВС ЦАХАЛа, были ликвидированы восемь террористов, в том числе снайпер из спецподразделения "Радуан".

Кроме того, силы ЦАХАЛа обнаружили и уничтожили подземный туннель в жилой комплекс, который использовали боевики. В туннеле были найдены десятки единиц оружия, в том числе противотанковые ракеты, автоматы Калашникова, пулеметы и гранаты.