24 марта 2026
последняя новость: 16:19
24 марта 2026
|
24 марта 2026
|
последняя новость: 16:19
24 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

В южном Ливане уничтожены восемь террористов, в том числе снайпер из спецподразделения "Радуан"

Война с "Хизбаллой"
Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 24 марта 2026 г., 15:23 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 15:39
В южном Ливане уничтожены восемь террористов, в том числе снайпер из спецподразделения "Радуан"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы бригады "Голани" под командованием 36-й дивизии продолжают точечные наземные операции по расширению зоны безопасности в южном Ливане.

На прошлой неделе в ходе наземных рейдов и при поддержке ВВС ЦАХАЛа, были ликвидированы восемь террористов, в том числе снайпер из спецподразделения "Радуан".

Кроме того, силы ЦАХАЛа обнаружили и уничтожили подземный туннель в жилой комплекс, который использовали боевики. В туннеле были найдены десятки единиц оружия, в том числе противотанковые ракеты, автоматы Калашникова, пулеметы и гранаты.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 23 марта 2026

"Голани" обнаружили "противотанковую" позицию террористов и российское оружие. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 марта 2026

ЦАХАЛ: силы 36-й дивизии продолжают локальную наземную операцию на юге Ливана