x
24 марта 2026
последняя новость: 19:29
Израиль

Министр Амсалем: "Народные избранники и их родственники не должны зажигать факел Дня Независимости"

время публикации: 24 марта 2026 г., 18:12 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 18:12
Chaim Goldberg/Flash90; Avshalom Sassoni/Flash90

Министр регионального сотрудничества Давид Амсалем выступил против предложения министра транспорта Мири Регев предоставить Саре Нетаниягу право зажечь факел Дня Независимости.

В интервью радиостанции 103FM, министр Амсалем сказал, что с его точки зрения, народные избранники и их родственники не должны зажигать факелы. "Я не принимаю решение по этому поводу и не нахожусь в комиссии. Госпожа Нетаниягу разумеется оказывает помощь своему мужу и занимается волонтерством. Она очень спорная личность для левых по самым разным вопросам, в самых разных областях", - сказал Амсалем.

Он добавил: "Как гражданин, я думаю, что премьер-министры, а также депутаты и члены их семей не должны зажигать факел Дня Независимости. Есть много хороших и простых людей", - сказал министр Амсалем.

Накануне сообщалось, что депутат от партии "Ликуд" Сасон Гуэта направил письмо министру Мири Регев, отвечающей за проведение 78-й церемонии Дня независимости Израиля, в котором предложил доверить зажжение факела супруге премьер-министра Саре Нетаниягу. Об этом пишет сайт News Walla.

В своей рекомендации он указывает, что это станет признанием заслуг Сары Нетаниягу, которая сочетает свою работу на государственной службе в качестве детского психолога с оказанием "стратегической поддержки руководству страны".

Министр транспорта Мири Регев заявила, что Сара Нетаниягу достойна и Премии Израиля.

