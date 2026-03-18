Израиль

Депутат от "Ликуда" предложил доверить зажжение одного из факелов Дня Независимости Саре Нетаниягу

время публикации: 18 марта 2026 г., 17:45 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 18:08
Сара Нетаниягу
Debbie Hill/Pool Photo via AP

Депутат от партии "Ликуд" Сасон Гуэта направил письмо министру Мири Регев, отвечающей за проведение 78-й церемонии Дня независимости Израиля, в котором предложил доверить зажжение факела супруге премьер-министра Саре Нетаниягу. Об этом пишет сайт News Walla.

В своей рекомендации он указывает, что это станет признанием заслуг Сары Нетаниягу, которая сочетает свою работу на государственной службе в качестве детского психолога с оказанием "стратегической поддержки руководству страны".

Отметим, что в феврале израильские СМИ сообщали, что президенту США Дональду Трампу будет предложено принять участие в церемонии по случаю Дня независимости Израиля и зажечь один из факелов.

В конце декабря министр просвещения Йоав Киш по телефону сообщил Трампу, что ему будет вручена Премия Израиля "за помощь евреям во всем мире". Премия вручается во время празднования Дня независимости.

