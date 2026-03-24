24 марта 2026
последняя новость: 16:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
24 марта 2026
|
24 марта 2026
|
последняя новость: 16:19
24 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

Правительство разрешит призвать 400 тысяч резервистов

Резервисты
Правительство
время публикации: 24 марта 2026 г., 15:14 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 15:14
Правительство разрешит призвать 400 тысяч резервистов
Michael Giladi/Flash90

Правительство утвердит предложение о призыве примерно 400 тысяч резервистов, сообщает "Кан".

Согласно опубликованной информации, речь идет о призыве резервистов на фоне расширения наземной операции в Ливане и продолжающейся войны в Иране.

Однако, сообщается, что на практике будут призваны заметно меньше солдат, и этот призыв позволит правительству гибкость в ведении войны.

На данный момент, максимальное число солдат, которые могут быть призваны, составляет 260 тысяч. Решение об их призыве было принято в январе 2026 года. Это решение было мотивировано "необходимостью продолжения военных действий в различных районах и обязанностью облегчить нагрузку на воюющие силы".

Израиль
