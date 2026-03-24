Полиция предупреждает о перекрытии дорог в Эйлат 25 марта из-за дождей

Согласно прогнозу метеорологов, 25 марта на юге Израиля ожидается штормовая погода с большим количеством осадков. С полудня в регионе ожидаются сильные дожди, которые пройдут от границы с Египтом через Негев и Арабу до Мертвого моря. Будет опасность затоплений в южном и восточном Негеве, в центральной Араве и на побережье Мертвого моря.

Въезд в русла рек и на территорию заповедников в эти дни категорически запрещен.

В связи с неблагоприятными погодными условиями начальник Южного округа полиции Хаим Бублиль провел совещание с участием представителей всех экстренных служб. По его итогам он распорядился усилить готовность полиции, а также провести превентивное перекрытие дорог.

25 марта будут перекрыты следующие трассы:

с 8:00 40-е шоссе на участке от развязки Цихор до Мицпе-Рамона.

С 12:00 будет перекрыто 90-е шоссе на участке от развязки Неве-Зоар до развязки Арава и Эйлата;

12-е шоссе – от Эйлата до перекрестка Неот-Смадар;

25-е шоссе – от перекрестка Цафит до перекрестка Арава;

40-е шоссе – от перекрестка Кетура до Цихор.

Будут перекрыты въезды и выезды из Эйлата.

Полиция призывает граждан заранее планировать свои поездки, корректируя маршрут в соответствии с погодными условиями и дорожной обстановкой. Справки – по телефону 110, экстренные вызовы – 100.