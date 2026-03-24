Израиль

Без подписи Бен-Гвира офицер полиции Сабан повышена в звании

время публикации: 24 марта 2026 г., 16:26 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 16:26
Глава следственного отдела полиции генерал-майор Боаз Блатт вручил погоны подполковника полицейской Ринат Сабан.

Звание было официально присвоено Сабан несмотря на то, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир отказался подписать указ о повышении Сабан в звании. Министр проигнорировал распоряжение суда, и Сабан была повышена в звании до подполковника исключительно на основании решения суда.

Изначально сообщалось, что генеральный инспектор полиции Дани Леви лично вручит офицеру погоны, однако в последний момент принял решение не принимать участия в церемонии, и погоны вручал генерал Боаз Блатт.

