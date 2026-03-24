Врачи сообщили, что состояние жителя бедуинского поселка, раненного при обстреле из Ирана, тяжелое

Врачи больницы "Сорока" сообщили, что состояние раненого, доставленного после ракетного обстрела Негева, тяжелое. Мужчина получил осколочные ранения живота и конечностей.

О том, что обломки иранской ракеты упали в одном из бедуинских поселков в Негеве, стало известно через несколько минут после обстрела. В результате разлета осколков пострадали также жена мужчины и их двое детей, они ранены легко.

Как правило, в бедуинских поселках Негева нет ни общественных бомбоубежищ, ни укрепленных комнат в домах.