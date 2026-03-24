x
Израиль

Тревога в центре Израиля, ракетный обстрел из Ирана

Война с Ираном
Цева адом
время публикации: 24 марта 2026 г., 01:08 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 01:19
Yossi Aloni/Flash90

В 01:07-1:09 24 марта сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Иерусалиме, Иудее, Иудейской низменности, районе Мертвого моря, Лахише и окрестностях сектора Газы. Зафиксирован ракетный обстрел из Ирана.

КСИР вновь применил баллистическую ракету с кассетной боеголовкой.

МАДА: сведений о раненых нет, несколько человек травмированы по пути в убежища или нуждались в помощи для выведения из состояния нервного шока.

