На юге Ливана ВВС ЦАХАЛа уничтожили пусковую установку "Хизбаллы"

В пятницу, 8 мая, ВВС ЦАХАЛа уничтожили пусковую установку, из которой боевики террористической организации "Хизбалла" запускали ракеты по населенным пунктам севера Израиля.

Ранее ЦАХАЛ уведомил, что с территории Ливана были выпущены несколько ракет. Одна из них была перехвачены, другие упали на открытой местности. Пострадавших нет.