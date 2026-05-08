На юге Ливана ВВС ЦАХАЛа уничтожили пусковую установку "Хизбаллы"
время публикации: 08 мая 2026 г., 16:46 | последнее обновление: 08 мая 2026 г., 16:59
В пятницу, 8 мая, ВВС ЦАХАЛа уничтожили пусковую установку, из которой боевики террористической организации "Хизбалла" запускали ракеты по населенным пунктам севера Израиля.
Ранее ЦАХАЛ уведомил, что с территории Ливана были выпущены несколько ракет. Одна из них была перехвачены, другие упали на открытой местности. Пострадавших нет.
