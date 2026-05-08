Ближний Восток

В Иране сообщают о взрывах в районе Ормузского пролива

США
Война с Ираном
Судоходство
время публикации: 08 мая 2026 г., 17:22 | последнее обновление: 08 мая 2026 г., 17:32
В Иране сообщают о взрывах в районе Ормузского пролива
CENTCOM

Иранское агентство "Мехр" сообщило, что в районе Сирик на юге Ирана, в окрестностях Ормузского пролива, были слышны взрывы.

Одновременно с этим корреспондент Fox News сообщил в сети X, что армия США нанесла авиаудар по "нескольким пустым танкерам, которые пытались прорвать морскую блокаду Ирана".

Связанное с Корпусом стражей исламской революции информационное агентство Fars сообщило, что "спорадические столкновения" между иранскими вооруженными силами и американскими ВМС в районе Ормузского пролива начались несколькими часами ранее.

В сообщении Центрального командования США, опубликованном на X, говорится, что американские военные нанесли удар по двум пустым нефтяным танкерам под иранским флагом, которые пытались прорвать блокаду.

