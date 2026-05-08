Рубио: Вашингтон рассчитывает получить ответ Ирана на предложение США сегодня

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в пятницу, 8 мая, что Вашингтон рассчитывает получить ответ Ирана на предложение США в течение нескольких часов.

"Мы должны получить ответ от Ирана сегодня", – заявил Рубио журналистам во время визита в Италию.

Кроме того, отвечая на вопрос о напряженности в отношениях между Израилем, Ливаном и Ираном, Рубио заявил: "Мы не будем вести переговоры с Хизбаллой. Мы сосредоточены на ливанском правительстве".