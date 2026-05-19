x
19 мая 2026
|
последняя новость: 00:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
19 мая 2026
|
19 мая 2026
|
последняя новость: 00:51
19 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Традиции

Наор Наркис попытался пройти на закрытое женское мероприятие в Герцлии

время публикации: 19 мая 2026 г., 00:51 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 20:08
Наор Наркис попытался пройти на закрытое женское мероприятие в Герцлии
Chaim Goldberg/Flash90

Политический активист Наор Наркис, баллотирующийся на праймериз партии "Демократим", явился на вечер для религиозных женщин в Синематеке Герцлии. Ранее он подверг критике муниципалитет за спонсирование гендерно-сегрегированного мероприятия. На вечере, организованном режиссером Тали Авраами, ожидался показ ее нового фильма.

В рамках протестной акции Наркис, выступающий за отделение религии от государства и секуляризацию ультраортодоксов, и группа его сторонников заранее приобрели билеты на показ. Тали Авраами осудила действия Наркиса, охарактеризовав их как "антилиберальное хулиганство". Она подчеркнула, что закрытый формат вечера предоставляет безопасное культурное пространство для религиозных женщин. Режиссер сравнила этот показ с другими сугубо женскими инициативами, такими как женские марафоны, ретриты или мероприятия муниципальных отделов по продвижению статуса женщин.

В итоге Наор Наркис и сторонники прибыли к входу в Синематеку. Между Наркисом и Авраами состоялся диалог. Режиссер заявила, что не станет препятствовать проходу активистов, раз уж они официально приобрели билеты, однако подчеркнула, что подобное поведение демонстрирует неуважение к присутствующим женщинам. Несмотря на попытку Наркиса устроить публичную акцию протеста, мероприятие прошло в запланированном режиме.

Традиции
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 18 марта 2026

Сгенерированное ИИ видео, на котором женщины-политики снимают головные уборы, вызвало скандал
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 26 июня 2025

Религиозные певицы победили в суде и провели концерт для женщин