Наор Наркис попытался пройти на закрытое женское мероприятие в Герцлии

Политический активист Наор Наркис, баллотирующийся на праймериз партии "Демократим", явился на вечер для религиозных женщин в Синематеке Герцлии. Ранее он подверг критике муниципалитет за спонсирование гендерно-сегрегированного мероприятия. На вечере, организованном режиссером Тали Авраами, ожидался показ ее нового фильма.

В рамках протестной акции Наркис, выступающий за отделение религии от государства и секуляризацию ультраортодоксов, и группа его сторонников заранее приобрели билеты на показ. Тали Авраами осудила действия Наркиса, охарактеризовав их как "антилиберальное хулиганство". Она подчеркнула, что закрытый формат вечера предоставляет безопасное культурное пространство для религиозных женщин. Режиссер сравнила этот показ с другими сугубо женскими инициативами, такими как женские марафоны, ретриты или мероприятия муниципальных отделов по продвижению статуса женщин.

В итоге Наор Наркис и сторонники прибыли к входу в Синематеку. Между Наркисом и Авраами состоялся диалог. Режиссер заявила, что не станет препятствовать проходу активистов, раз уж они официально приобрели билеты, однако подчеркнула, что подобное поведение демонстрирует неуважение к присутствующим женщинам. Несмотря на попытку Наркиса устроить публичную акцию протеста, мероприятие прошло в запланированном режиме.