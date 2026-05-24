В ДТП возле поселка Хукок пострадали два человека, состояние одного из них тяжелое
время публикации: 24 мая 2026 г., 20:28 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 20:28
На 8077-й трассе, недалеко от поселка Хукок, произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 40 лет) получил тяжелые травмы. На вертолете он был доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе.
В этой аварии также пострадала 27-летняя женщина. Она в состоянии средней тяжести доставлена в больницу "Пория".
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
