24 мая 2026
последняя новость: 21:23
Израиль

В ДТП возле поселка Хукок пострадали два человека, состояние одного из них тяжелое

время публикации: 24 мая 2026 г., 20:28 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 20:28
В ДТП возле поселка Хукок пострадали два человека, состояние одного из них тяжелое
Пресс-служба МАДА

На 8077-й трассе, недалеко от поселка Хукок, произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 40 лет) получил тяжелые травмы. На вертолете он был доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе.

В этой аварии также пострадала 27-летняя женщина. Она в состоянии средней тяжести доставлена в больницу "Пория".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

