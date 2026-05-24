Города Кинерета ужесточают наказания для яхт: штрафы до 3200 шекелей и уголовные дела

Ассоциация городов Кинерета сообщила, что с 1 июня вступает в силу ужесточение правил контроля за безопасностью судоходства: по новым правилам, будет расширена зона, нарушение которой может привести не только к штрафу, но и к подаче уголовного обвинения против владельца или водителя судна.

Как сообщает "Маарив", если раньше судебное преследование начиналось при приближении судна менее чем на 50 метров от берега, то теперь этот порог увеличен до 100 метров.

В соответствии с правилами безопасности судоходства заход судна в зону официального пляжа на расстояние менее 300 метров от линии воды (граница обозначена желтыми буями) будет наказываться штрафом в размере 3200 шекелей, а движение судна на расстоянии менее 300 метров от необъявленного пляжа со скоростью выше 5 узлов или не перпендикулярно берегу при подходе к суше будет караться штрафом в размере 1600 шекелей.

Если судно приблизится к берегу менее чем на 100 метров, материалы будут переданы юридическому отделу Ассоциации городов Кинерета для рассмотрения вопроса о подаче обвинительного заключения.