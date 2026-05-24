В апреле в результате ДТП погибли 38 человек, 862 получили травмы

Центральное статистическое бюро опубликовало статистический отчет о дорожно-транспортных происшествиях с пострадавшими и жертвами за апрель 2026 года. Согласно этому отчету, в апреле 2026 года в результате ДТП погибли 38 человек, что больше среднеапрельского показателя за 2022-2024 годы (36 погибших) и больше, чем в апреле 2025 года (также 36 погибших).

Всего в апреле текущего года зарегистрировано 477 ДТП с пострадавшими, что на 28,8% меньше, чем в апреле 2025 года и на 40% меньше среднеапрельского показателя за 2022-2024 гг (795 ДТП).

152 человека в результате дорожно-транспортных происшествий в апреле текущего года получили тяжелые травмы, это на 35,9% меньше, чем в апреле 2025 года (237) и на 38,5% меньше, чем в среднем в апреле 2022-2024 гг (247).

Количество пострадавших в результате ДТП составило 862 человека, это на 25,6% меньше, чем в апреле 2025 года (1159) и на 43,1% меньше, чем в среднем в апреле 2022-2024 гг (1516).