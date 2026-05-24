x
24 мая 2026
|
последняя новость: 22:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 мая 2026
|
24 мая 2026
|
последняя новость: 22:53
24 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В районе Кинерета ощущались подземные толчки

Землетрясения
время публикации: 24 мая 2026 г., 21:37 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 21:56
В районе Кинерета ощущались подземные толчки
AP Photo/Wally Santana

Жители северных районов Израиля сообщают, что около 20:40 ощущали подземные толчки. О землетрясении сообщают из населенных пунктов, расположенных в районе озера Кинерет.

Геологический институт Израиля подтвердил, что в 20:42 в районе Кинерета были зафиксированы подземные толчки, магнитуда которых по предварительным оценкам составляла 3,5.

Нет сообщений о пострадавших или повреждениях.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 апреля 2026

В Галилее и других районах севера Израиля ощущалось землетрясение магнитудой 4.5
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2026

В районе Кинерета и озера Хула зарегистрировано землетрясение магнитудой 3.6
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 января 2026

После землетрясения закрыт для посетителей природный заповедник Эйн-Геди