В районе Кинерета ощущались подземные толчки
время публикации: 24 мая 2026 г., 21:37 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 21:56
Жители северных районов Израиля сообщают, что около 20:40 ощущали подземные толчки. О землетрясении сообщают из населенных пунктов, расположенных в районе озера Кинерет.
Геологический институт Израиля подтвердил, что в 20:42 в районе Кинерета были зафиксированы подземные толчки, магнитуда которых по предварительным оценкам составляла 3,5.
Нет сообщений о пострадавших или повреждениях.
