В районе Кинерета ощущались подземные толчки

Жители северных районов Израиля сообщают, что около 20:40 ощущали подземные толчки. О землетрясении сообщают из населенных пунктов, расположенных в районе озера Кинерет.

Геологический институт Израиля подтвердил, что в 20:42 в районе Кинерета были зафиксированы подземные толчки, магнитуда которых по предварительным оценкам составляла 3,5.

Нет сообщений о пострадавших или повреждениях.