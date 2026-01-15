После землетрясения закрыт для посетителей природный заповедник Эйн-Геди

Управление природы и парков Израиля объявило, что после землетрясения в районе Мертвого моря природный заповедник Эйн-Геди закрыт для посетителей до дальнейшего уведомления.

Очевидно, администрация заповедника должна проверить состояние туристических троп, которые могли пострадать в результате подземных толчков.

В 9:00 15 января было объявлено о землетрясении в районе Мертвого моря и в восточном Средиземноморье. Управление тылом Израиля рекомендовало выйти на открытую площадку (без указания региона, но позже было уточнено – на юго-востоке страны).

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщает о значительном землетрясении в районе Мертвого моря.

Подземные толчки ощущались в Димоне, Араде, Беэр-Шеве и около Мертвого моря. Поступали сообщения о подземных толчках из Иерусалима.

По данным EMSC, магнитуда землетрясения составляла 4,3, очаг залегал на глубине 10 км, эпицентр находился в 19 км северо-восточней Димоны, в 44 км восточней Беэр-Шевы.

Сведений о разрушениях или пострадавших пока не поступало, отмечают полиция и служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Ранее EMSC уведомлял о землетрясении магнитудой около 3,5 в восточном Средиземноморье.

В 9:33 Управление тылом выпустило еще одно предупреждение о землетрясении, указав населенные пункты Арад и некоторые другие.

Израиль находится в районе Сирийско-Африканского разлома, отличающемся высокой сейсмической активностью.

Напомним, что наиболее разрушительным в современной истории Эрец-Исраэль было землетрясение 11 июля 1927 года в районе Иерусалима, когда погибли около 300 человек. За последние десятилетия самым сильным было землетрясение в районе Эйлата 22 ноября 1995 года (считается, что оно привело к гибели одного человека, умершего от сердечного приступа). В XXI веке самым сильным в Израиле было землетрясение 15 февраля 2008 года – магнитудой до 5,3 (по данным, опубликованным тогда полицией Израиля), к серьезным разрушениям и жертвам это землетрясение не привело.