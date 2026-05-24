В Кармиэле в результате вооруженного нападения тяжело ранен мужчина
время публикации: 24 мая 2026 г., 21:23 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 21:23
В Кармиэле в результате вооруженного нападения ранен мужчина примерно 30 лет. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили его в больницу "Галиль" в Нагарии. Состояние раненого оценивается медиками как тяжелое и нестабильное.
Полиция расследует обстоятельства инцидента.
