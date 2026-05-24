Ультраортодоксы отказались продвигать закон о призыве

Ультраортодоксальные фракции объявили премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что не заинтересованы в продвижении закона о призыве.

Такое заявление сделал в частности глава литовского направления в ультраортодоксальном иудаизме раввин Дов Ландо. Это заявление последовало после того, как в утренние часы глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Боаз Бисмут ("Ликуд") сообщил представителям ШАС и "Яадут а-Тора", что намерен опубликовать черновик законопроекта. Ультраортодоксы сообщили, что им необходимо посоветоваться с духовными лидерами партий. Несколько часов спустя они объявили, что не заинтересованы в продвижении закона.

В политической системе считают, что эта позиция ультраортодоксов связана с тем, что они не хотят быть теми, кто поддерживают законопроект, позволяющий призывать "харедим", даже тех, кто не учится в йешивах. Второй причиной называют нежелание лидеров ШАС и "Яадут а-Тора" поддерживать законопроект, вероятность которого быть заблокированным в БАГАЦе крайне высока.

Предполагается, что снятие с повестки дня закона о призыве, приведет к тому, что выборы состоятся уже в сентябре. В "Яадут а-Тора" настаивают на проведении выборов восьмого сентября. В ШАС добиваются их проведения 15 сентября. Как сообщалось ранее, ЦИК возражает против выборов 15 сентября, так как она приходится между Рош а-Шана и Йом Кипур, что осложняет подготовку к выборам и процесс контроля за их проведением.