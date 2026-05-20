Депутаты утвердили в предварительном чтении закон о роспуске Кнессета

Кнессет утвердил в предварительном чтении законопроект о роспуске парламента 25-го созыва.

110 депутатов проголосовали за роспуск Кнессета. Воздержавшихся или голосовавших против не было.

В законопроекте не фигурирует предлагаемая дата выборов, что оставляет коалиции возможность затягивать процесс утверждения законопроекта. После утверждения законопроекта в предварительном чтении, законопроект передан в комиссию Кнессета по регламенту.

В оппозиции требуют немедленно продвигать законопроект. Координатор оппозиции Мерав Бен-Ари ("Еш Атид") обратилась к главе коалиции Офиру Кацу с требованием немедленно созвать комиссию по регламенту и начать работу над законопроектом. "Вы обязаны продвигать процесс утверждение закона", – заявила Бен-Ари.

Глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц потребовал немедленно прекратить утверждение законопроектов, находящихся на повестке дня. Помимо прочего, Ганц потребовал остановить утверждение закона о призыве, реформы СМИ, а также закона о разделении функций юридического советника правительства.

В партии "Яадут а-Тора" мнения разделились. Глава блока Ицхак Гольдкнопф приветствовал результаты голосования. "Мы давно надеялись на то, что этот день настанет", – сказал он.

Его коллега по фракции, глава "Дегель а-Тора" Моше Гафни сказал: "Мы надеялись не на это, а на то, что будет утвержден закон о статусе учащихся йешив", – ответил он Гольдкнопфу.

Одновременно комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне возобновила рассмотрение закона Бисмута, который коалиция называет законом о призыве, а оппозиция – законом об освобождении от службы.

В коалиции заявляют, что закону гарантировано большинство, так как только три депутата от коалиционных партий по-прежнему намерены голосовать против законопроекта.

Главы коалиции, со своей стороны, требуют от ультраортодоксальных партий признания готовности на призыв тех, кто не учит Тору.