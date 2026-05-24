25 мая на севере Голанских высот пройдут учения ЦАХАЛа
время публикации: 24 мая 2026 г., 22:10 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 22:10
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в понедельник, 25 мая, на севере Голанских высот пройдут учения.
В ходе маневров будет наблюдаться интенсивное движение военной техники, будут слышны выстрелы и взрывы.
В сообщении подчеркивается, что учения являются плановыми и их проведение не связано с изменениями в оперативной обстановке.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 мая 2026