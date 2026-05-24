25 мая на севере Голанских высот пройдут учения ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в понедельник, 25 мая, на севере Голанских высот пройдут учения.

В ходе маневров будет наблюдаться интенсивное движение военной техники, будут слышны выстрелы и взрывы.

В сообщении подчеркивается, что учения являются плановыми и их проведение не связано с изменениями в оперативной обстановке.