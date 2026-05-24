"Решет": в окружении Нетаниягу продвигают инициативу по лишению РААМ права участвовать в выборах

Приближенные премьер-министра Биньямина Нетаниягу продвигают в эти дни инициативу по лишению партии РААМ возможности баллотироваться в Кнессет.

Как сообщает телеканал "Решет", речь идет об инициативе по объявлению южного крыла "Исламского движения" террористической организацией. Южное крыло является основой, на которой создавалась и функционировала партия РААМ. Авторы инициативы намерены мотивировать свое предложение тем, что общественные организации, связанные с южным крылом "Исламского движения", а значит с РААМ, переводили средства в Газу во время войны.

Для продвижения инициативы необходимо утверждение соответствующего законопроекта, а также получение заключения со стороны оборонных структур, в первую очередь, от ШАБАКа.

В канцелярии премьер-министра отказались комментировать эту информацию.