Нетаниягу прокомментировал ход переговоров с Ираном изображением, созданным с помощью ИИ

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу опубликовал в соцсети Х изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта. Израильские обозреватели считают, что таким образом он впервые прокомментировал ход переговоров с Ираном.

На картинке Нетаниягу изображен рядом с Дональдом Трампом на фоне флагов Израиля и США, а надпись на английском языке гласит: "У Ирана никогда не будет ядерного оружия".

Эта публикация в блоге Нетаниягу появилась вскоре после того, как Трамп в соцсети Truth Social опубликовал изображение, также созданное с помощью искусственного интеллекта. На нем американский военный самолет атакует иранские корабли.