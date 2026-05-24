Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу прокомментировал ход переговоров с Ираном изображением, созданным с помощью ИИ

время публикации: 24 мая 2026 г., 17:19 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 17:34
Chaim Goldberg/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу опубликовал в соцсети Х изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта. Израильские обозреватели считают, что таким образом он впервые прокомментировал ход переговоров с Ираном.

На картинке Нетаниягу изображен рядом с Дональдом Трампом на фоне флагов Израиля и США, а надпись на английском языке гласит: "У Ирана никогда не будет ядерного оружия".

Эта публикация в блоге Нетаниягу появилась вскоре после того, как Трамп в соцсети Truth Social опубликовал изображение, также созданное с помощью искусственного интеллекта. На нем американский военный самолет атакует иранские корабли.

