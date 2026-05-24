24 мая 2026
последняя новость: 16:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Adios: Трамп опубликовал изображение удара по иранским кораблям на фоне сообщений о близости сделки

США
Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 24 мая 2026 г., 16:16 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 16:24
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

В воскресенье, 24 мая, на фоне сообщений о прогрессе на переговорах с Ираном президент США Дональд Трамп в своем блоге в соцсети Truth Social опубликовал изображение, смысл которого пытаются "расшифровать" мировые СМИ.

Речь идет об изображении, созданном с помощью искусственного интеллекта. На нем американский военный самолет атакует корабли под иранскими флагами. Над изборажением подпись: Adios.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон близок к достижению соглашения с Ираном, которое должно привести к завершению войны и открытию Ормузского пролива. В сообщении в Truth Social Трамп написал, что из Овального кабинета провел "очень хороший" телефонный разговор с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна по вопросу Ирана и меморандума о взаимопонимании, касающегося "мира". По словам Трампа, соглашение "в значительной степени согласовано" и теперь должно быть окончательно оформлено США, Ираном и другими странами, участвующими в переговорах.

Отдельно Трамп сообщил, что говорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, и этот разговор, по его словам, также прошел "очень хорошо". "Окончательные аспекты и детали сделки сейчас обсуждаются и будут объявлены в ближайшее время", – написал президент США, добавив, что среди прочего соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива.

