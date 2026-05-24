Суд обязал создавшего семью с израильтянкой нелегала из Грузии покинуть Израиль

Суд по административным делам в Беэр-Шеве отклонил апелляцию гражданина Грузии, который создал семью с израильтянкой в тот период, когда против него действовало судебное предписание покинуть Израиль: "Рождение дочери не является исключительным обстоятельством для отхода от правил".

Как сообщает пресс-служба министерства юстиции, апелляцию подали гражданка Израиля и ее супруг – гражданин Грузии, находившийся в Израиле нелегально. Они оспаривали решение Управления регистрации населения и миграции не рассматривать просьбу о предоставлении ему статуса на основании семейных отношений, пока он нарушает судебное постановление о выезде из страны.

Согласно материалам дела, мужчина прибыл в Израиль как турист в 2016 году и остался в стране после истечения срока визы. Поданная им просьба о предоставлении убежища была отклонена, а в 2019 году суд обязал его немедленно покинуть Израиль. Это предписание он не выполнил.

В 2023 году, после начала отношений с гражданкой Израиля, мужчина подал просьбу о легализации его статуса на основании совместной жизни. Однако Управление регистрации населения отказалось рассматривать заявление, пока заявитель находится в Израиле в нарушение судебного решения, и потребовало, чтобы он сначала покинул страну.

В апелляции заявители утверждали, что требование покинуть Израиль является несоразмерным и нарушает их право на семейную жизнь, а также идет вразрез с интересами их общей дочери, родившейся в 2024 году.

Представительница прокуратуры Ширель Бен-Аруш в ходе судебного заседания напомнила, что мужчина годами находится в Израиле незаконно и игнорирует окончательное судебное решение. По ее словам, поддержка его позиции судом может создать опасный прецедент и побудить нелегалов обходить закон через семейные связи и рождение детей. Суд принял эти доводы и постановил, что требование Управления регистрации населения покинуть страну перед рассмотрением просьбы о статусе является "обоснованным и оправданным", а рождение общей дочери само по себе не является исключительным обстоятельством для отхода от существующих правил.

Апелляция была отклонена. Заявители обязаны оплатить судебные издержки в размере 7000 шекелей. Гражданину Грузии предписано покинуть Израиль в течение 14 дней, в противном случае Управление регистрации населения сможет принять меры по его депортации.