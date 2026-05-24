Повторное сообщение о розыске: пропала 17-летняя Теила Элькабец из Кирьят-Арбы

Полиция сообщает, что несмотря на масштабные поиски, все еще не найдена 17-летняя Теила Элькабец из Кирьят-Арбы, пропавшая 11 дней назад. По данным полиции, девушка вышла из дома родственников в Иерусалиме в четверг, 14 мая. Сообщение о ее исчезновении поступило на следующий день.

В поисках участвуют сотрудники полиции Хеврона, добровольцы спасательного подразделения "Эцион-Иегуда", а также специальные подразделения округа Иудея и Самария. Проводятся оперативные и следственные мероприятия, включая сбор разведывательной информации и проверку поступающих сообщений.

За последнюю неделю усилились предположения, что пропавшая находится в центре Иерусалима. Известно также, что с ней может находиться собака, которую девушка взяла незадолго до исчезновения.

Приметы пропавшей: рост около 162 см, среднее телосложение, каштановые волосы средней длины, носит круглые черные очки. По имеющейся информации, в день исчезновения на ней были белая толстовка с капюшоном, коричневая майка, черные леггинсы и черные шлепанцы.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят обратиться в полицию Хеврона по телефону 02-9959555 или в диспетчерскую полиции по номеру 100.