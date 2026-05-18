18 мая 2026
Внимание, розыск: пропала 17-летняя Теила Элькабец из Кирьят-Арбы

время публикации: 18 мая 2026 г., 09:01 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 09:01
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 17-летней Теилы Элькабец, жительницы Кирьят-Арбы. В последний раз видели 14 мая, когда она отправилась в Иерусалим. В последний раз выходила на связь в ночь на 16 мая. По имеющимся сведениям, девушка может находиться в Иерусалиме, в том числе в районе Меа-Шеарим. Несколько дней назад она взяла собаку и, возможно, передвигается вместе с ней.

Приметы пропавшей: рост 1.62, среднего телосложения, каштановые волосы средней длины, зеленые глаза, носит круглые черные очки.

Предположительное описание одежды и обуви: белая толстовка, коричневая майка, черные леггинсы и черные шлепанцы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-9959555.

