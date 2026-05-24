Стрельба в Умм эль-Фахме, один мужчина убит, еще один в критическом состоянии
время публикации: 24 мая 2026 г., 15:31 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 16:34
Сотрудники полиции Умм эль-Фахма начали расследование вооруженного нападения, совершенного некоторое время назад в городе. По сообщению полиции, в результате обстрела из огнестрельного оружия пострадали четыре человека.
На месте действуют крупные силы полиции и медики "Маген Давид Адом". В больницы эвакуированы двое мужчин в критическом состоянии, один пострадавший в тяжелом состоянии, четвертый мужчина получил ранения средней степени тяжести.
Через некоторое время из больницы сообщили о смерти одного из пострадавших, врачи продолжают бороться за жизнь второго поступившего в критическом состоянии.
По предварительным данным, речь идет о криминальном происшествии, обстоятельства инцидента устанавливаются.
