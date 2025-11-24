x
24 ноября 2025
Израиль

В Иерусалиме подросток забрался на стрелу крана, проводится спасательная операция

Иерусалим
время публикации: 24 ноября 2025 г., 08:48 | последнее обновление: 24 ноября 2025 г., 08:54
Пожарная служба в Иерусалиме

Сотрудники пожарной службы в Иерусалиме были привлечены для спасательной операции после того, как стало известно, что подросток примерно 15 лет забрался на стрелу крана на стройке 36-этажного здания.

С подростком установлен визуальный контакт. Проводится операция по его спасению.

На место происшествия были направлены бригады скорой медицинской помощи, специализирующиеся на сложных спасательных операциях.

Информация уточняется.

